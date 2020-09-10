"Россия меня очень удивила! Санкт-Петербург - красивый город, где есть всё, что только пожелаешь. По стилю город с Невы напоминает Аргентину. Но каждый человек любит свою страну, и лично мне больше нравится Аргентина.
Не знаю, шокировал он меня или нет… Не могу подобрать слова. Речь идет о Грозном. Этот город вызывает немного страха. Каждый раз, когда мы туда едем, видно, что это очень сложный город, так что мне как-то не по себе", - сказал Маммана.
В текущем сезоне РПЛ 24-летний аргентинец в составе "Сочи" провел 5 матчей.
Ранее Маммана защищал цвета "Ривер Плейт", "Лиона" и "Зенита".
Источник: Sport24
Маммана: Грозный вызывает немного страха
Защитник "Сочи" Эмануэль Маммана рассказал о своих впечатлениях о России.
Фото: ФК "Зенит"
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