"Тренируется сейчас вся команда. Никакого бунта нет. Вопрос с задолженностями решится в самое ближайшее время. Конечно, игроки выйдут на все матчи. Мы с ними установили диалог", - сказал Худяков.
Ранее была информация, что игроки "Тамбова" могут не выйти на матч 7-го тура РПЛ с "Уфой", который запланирован на 12 сентября.
В текущем сезоне РПЛ "Тамбов" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка.
Источник: Sport24
Худяков: никакого бунта в "Тамбове" нет
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал ситуацию с долгами по зарплате.
Фото: Вести Тамбов
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