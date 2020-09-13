Фанаты ЦСКА принесли на матч со "Спартаком" поросёнка (фото)

Болельщики ЦСКА хорошо подготовились к матчу 7-го тура РПЛ со "Спартаком", на поединок они принесли живого поросёнка.
Несколько фанатов ЦСКА с поросёнком в руках попали в кадр "Матч Премьер". Болельщики, улыбаясь, держали в руках животное.

Первый тайм матча завершился в пользу "армейцев". "Спартак" открыл счёт на 11-й минуте после классного удара Эсекьеля Понсе. Но на 30-й минуте Хёрдур Магнуссон сравнял счёт, а в компенсированное время первого тайма Никола Влачиш вывел хозяев вперёд.

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Теги: Спартак ЦСКА
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