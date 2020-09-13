Нападающий "Спартака" впервые сыграл за московский клуб в матче с ЦСКА. Кокорин вышел на поле в начале второго тайма, заменив Зелимахана Бакаева.
Дебют Кокорина получился не слишком удачным. "Спартак" уступил со счётом 1:3, а сам форвард ничем себя не проявил.
"Я очень рад, что Александро наконец вернулся в строй после полуторомесячного перерыва, связанного с травмой. В такой ситуации игроку нужно как можно быстрее вернуться в строй, набрать игровой игровой ритм. Кокорин — опытный, классный футболист и, уверен, быстро справится с этой задачей", - цитирует Тедеско "Чемпионат".
Тедеско оценил дебют Кокорина за "Спартак"
Фото: ФК "Спартак"
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