— В таких матчах часто бывает, когда вратарь играет если не решающую, то очень большую роль. Победила та команда, у которой вратарь сыграл сильнее: Акинфеев показал класс, а у Максименко это не получилось, — заявил Нигматуллин в интервью Sport24.
Также Нигматуллин считает, что проигрыш в дерби не означает проигрыш чемпионата. Он уверен, что "Спартак" ещё может побороться за титул.
Бывший вратарь уверен, что нужно уважать право Шунина выступать за сборную России, ведь сейчас он её первый номер.
Поражение не позволило "Спартаку" обогнать "Сочи" в турнирной таблице. Москвичи остались на втором месте с 14 очками, отставая от лидера на один пункт. ЦСКА делит с "Зенитом" третью строчку с 13 очками, но у питерцев игра в запасе.
Нигматуллин: Акинфеев показал класс, а у Максименко это не получилось
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал исход матча ЦСКА 3:1 "Спартак".
Фото: Getty Images
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