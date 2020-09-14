Нигматуллин: Акинфеев показал класс, а у Максименко это не получилось

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал исход матча ЦСКА 3:1 "Спартак".
Фото: Getty Images
— В таких матчах часто бывает, когда вратарь играет если не решающую, то очень большую роль. Победила та команда, у которой вратарь сыграл сильнее: Акинфеев показал класс, а у Максименко это не получилось, — заявил Нигматуллин в интервью Sport24.

Также Нигматуллин считает, что проигрыш в дерби не означает проигрыш чемпионата. Он уверен, что "Спартак" ещё может побороться за титул.

Бывший вратарь уверен, что нужно уважать право Шунина выступать за сборную России, ведь сейчас он её первый номер.

Поражение не позволило "Спартаку" обогнать "Сочи" в турнирной таблице. Москвичи остались на втором месте с 14 очками, отставая от лидера на один пункт. ЦСКА делит с "Зенитом" третью строчку с 13 очками, но у питерцев игра в запасе.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак ЦСКА Максименко Акинфеев Нигматуллин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Газзаев — об Акинфееве в сборной: он объявил о завершении карьеры, но этот вопрос можно решить 1
"Какие красивые принцессы, да и мама "ихняя". Карпин опубликовал фото с женой и дочками 1
СМИ: Спайич прошёл медобследование для "Фейеноорда". Игрок будет арендован на год
Нигматуллин: Акинфеев показал класс, а у Максименко это не получилось 4
"Ротор" вернёт болельщикам деньги за отмененный матч с "Краснодаром"
Василенко возглавил "Факел"
Гончаренко: если Акинфеев решит вернуться в сборную, то мы все будем за 1
Ловчев — о голе Магнуссона: любой опытный нормальный вратарь перевел бы такой удар на угловой 33
Газзаев: уход Влашича станет серьезной потерей для ЦСКА. Он лидер уровня Акинфеева и Фернандеса 6
Топ-уровень организационной работы: матч «Ротор» - «Краснодар» отменен за 70 минут до старта. Браво, РПЛ! 2
Эджуке: атмосфера была сумасшедшей, буду ждать такую же на следующих матчах 2
Жиго — единственный футболист РПЛ, получивший реалистичное лицо в обновлении PES 2021 3
Источник: ЦСКА просит от "Зенита" 40 млн евро за Влашича 48
Яровинский: Кварацхелия не продается 1
Камавинга отказал "Реалу" и "ПСЖ" и решил остаться в "Ренне"
"Зенит" готов улучшить предложение для ЦСКА о покупке Влашича 28
Матч молодежных сборных России и Эстонии в рамках отбора к Евро-2021 пройдет в Химках
Спортивный директор "Рубина" рассказал о попытках клуба подписать Урунова и Кокорина
Глушаков и футболистка ЦСКА Коваленко больше не скрывают свои отношения. Пара целовалась на дерби 10
Неймар: жалею только, что не ударил эту сволочь по лицу 3
Гонсалес ответил Неймару на обвинения в расизме 4
"Спартак" поблагодарил болельщиков за поддержку на дерби: вас было отлично слышно даже со всеми ограничениями 1
"Торпедо" не сдержало "Оренбург", "Спартак-2" и "Велес" врываются в тройку. Обзор 9-го тура ФНЛ
Неймар ударил футболиста "Марселя" за расизм. Гонсалес назвал бразильца "черным" 11
ЦСКА показал эмоции из раздевалки после победы над "Спартаком" (видео) 5
Газизов - о матче с ЦСКА: сказал команде, что эта игра сделает нас чемпионами 20
Акинфеев: Москва — красно-синяя 2
Гончаренко: у Васина было легкое недомогание, поэтому выпустили Карпова 2
Калиниченко: у Карасева не хватило яиц, чтобы показать красную Карпову на 2-й минуте 16
Федотов - о третьем голе ЦСКА: отменять его было бы неправильно 7
Все новости