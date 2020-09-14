— Петербуржцы были очень перегружены после тяжелого прошлого сезона. Вот и подсели питерцы в конце августа, допустив потери очков. Но по игре с "Арсеналом" видно, что перерыв на сборные пошел на пользу, — рассказал Бышовец в интервью "Известиям".
Бышовец также считает, что те лидеры, которые играли за свои сборные, вернулись в клуб с новыми силами и эмоциями, не говоря о футболистах, которые не вызывались на международные матчи, и две недели спокойно готовились к возобновлению чемпионата. Тренер считает, что все мы видим тот уверенный "Зенит", который был на старте сезона.
После победы над "Арсеналом" "Зенит" поднялся на первое место турнирной таблицы чемпионата России с 16 очками после семи туров.
Бышовец: по игре с "Арсеналом" видно, что перерыв на сборные пошел "Зениту" на пользу
Бывший тренер "Зенита" Анатолий Бышовец считает, что клубу пошлоа на пользу пауза не международные матчи.
Фото: nevasport
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