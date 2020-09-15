Источник: Иван Игнатьев попал в аварию

Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев попал в ДТП в Казани.

Фото: ФК "Рубин"

Авария произошла в центре Казани сегодня утром. По предварительным данным, за рулем автомобиля BMW был Игнатьев. Футболист не получил серьезных травм.



Отмечается, что в результате ДТП пострадала девушка, которая была за рулем автомобиля Hyndai. Она была госпитализирована.



В текущем сезоне РПЛ 21-летний Игнатьев в состве "Рубина" провел 6 матчей и забил 2 мяча.



Источник: телеграм-канал Инсайдлар