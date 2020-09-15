Аленичев: перчатка "Зениту" полетит не из Тушино. ЦСКА точно даст бой, но чемпионом на 99% станет Питер

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал, кто по его мнению способен дать бой "Зениту" в борьбе за чемпионство в России.
Фото: ФК "Спартак"
"Сейчас много говорят о перчатке "Зениту". На мой взгляд, она полетит в Петербург с 3-й Песчаной улицы, а не из Тушино – и дело не в результате дерби.

Хочу отметить приобретения ЦСКА, особенно – Эджуке. "Армейцы" однозначно дадут бой "Зениту" с учетом качества новичков, но на 99 процентов чемпионом станет Питер. Перспективы же "Спартака" зависят от покупок – прежде всего, в центральную зону", - передает слова Аленичева "Спорт-экспресс".

Напомним, что после 7-и туров в Российской Премьер-Лиге "Зенит" с 16 очками возглавляет турнирную таблицу. ЦСКА и "Спартак" занимают 3 и 4 строчку соответственно. 13 сентября между московскими командами прошло очередное дерби, в котором "армейцы" одержали победу над "спартаковцами" со счетом 3:1.

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Теги: Аленичев Спартак ЦСКА Зенит
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