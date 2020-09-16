Футболист "Уфы" Голубев: хотелось бы похвалить "Ленинградец" за игру

Полузащитник "Уфы" Артем Голубев прокомментировал победу над "Ленинградцем" (0:1) в 1-м туре элитного раунда Кубка России.
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Артём Голубев: Хотелось бы похвалить «Ленинградец» за игру Полузащитник ФК «Уфа» Артём Голубев подвёл итоги матча #ЛенинградецУфа – Хотел похвалить бы команду «Ленинградец». То что эта команда из ПФЛ, совсем ничего не значит. Соперник хорошо выглядел, но нам нужна была победа, мы реализовали свой момент, жаль, что остальные реализовать не удалось. - Счет был открыт во втором тайме, почему в первом тайме не получилось? - «Ленинградец» выбрал оборонительную тактику, было тяжело взломать их оборону. В первом тайме немножко у нас были проблемы, а во втором тайме ввели коррективы и распечатали ворота соперника. - «Уфа» на сегодняшний момент – первый клуб элитного дивизиона, который сыграл на «Рощино-Арена», как вам стадион? - Отличный газон и стадион, тем более, для команды ПФЛ. Могу вас с этим только поздравить

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Единственный гол в матче забил нападающий уфимцев Ловро Бизяк. В одной группе Кубка России с "Ленинградцем" и "Уфой" также находится "Чертаново" из ФНЛ.

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Теги: Голубев УФА Ленинградец
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