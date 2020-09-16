Футболист "Уфы" Голубев: хотелось бы похвалить "Ленинградец" за игру

Полузащитник "Уфы" Артем Голубев прокомментировал победу над "Ленинградцем" (0:1) в 1-м туре элитного раунда Кубка России.

Единственный гол в матче забил нападающий уфимцев Ловро Бизяк. В одной группе Кубка России с "Ленинградцем" и "Уфой" также находится "Чертаново" из ФНЛ.