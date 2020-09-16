"На этом этапе дело выиграно, ждем реакции "Локомотива" и Кикнадзе. Что касается поста президента РПЛ, то этот иск мне не помешал, но в их воображении такая опция была, видимо. Мне многие говорили об этом. Они пытались заблокировать мое выдвижение на пост президента РПЛ, это какой-то политический маневр", - передает слова Геркуса "Чемпионат".
Напомним, что Геркус занимал пост генерального директора "Локомотива" с 2016 по 2018 год. За это время "железнодорожники" стали чемпионами России в сезоне 2017/2018 и победителями Кубка России сезона 2016/2017.
Геркус - о руководстве "Локомотива": они пытались заблокировать мое выдвижение на пост президента РПЛ
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал решение суда отказать в удовлетворении исковых требований в размере 144 млн рублей.
Фото: "Чемпионат"
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