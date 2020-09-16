"Рубин" победил "Черноморец" в первом туре группового раунда Кубка России

В первом туре элитного группового этапа Кубка России победу казанской команду принес дубль Макарова.

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"Черноморец" - "



Голы: Омаров, 7, Матюшенко, 70 - Бегич, 26, Ин Бен, 52, Макаров, 62, 88 Кубок России, 1 тур"Черноморец" - " Рубин " 2:4Омаров, 7, Матюшенко, 70 - Бегич, 26, Ин Бен, 52, Макаров, 62, 88

Счет в матче открыли хозяева, на седьмой минуте результативный удар на свой счет записал Омаров. Еще до перерыва Казань отыгралась усилиями Бегича.В начале второго тайма представители РПЛ забили два мяча с интервалом в десять минут: сначала отличился Хван Ин Бом, а затем Макаров.Матюшенко в составе "Черноморца" сократил отставание до минимума, однако новороссийской команде не хватило сил, чтобы уйти от поражения. За несколько минут до финального свистка Макаров, воспользовавшись ошибкой в обороне соперника, оформил дубль.: Аверкиев, Мустафин, Гришин, Омаров, Гараев, Антонов (Тимошенко, 71), Магомедов, Пацев (Панамарев, 71), Климов (Смыр, 82), Ахмедханов, Барцов (Матюшенко, 60)Медведев, Самошников, Старфельт, Бегич, Зотов, Тарасов, Йевтич (Зуев, 88), Ин Бём, Бакаев (Макаров, 61), Коновалов, Игнатьев (Косарев, 72)Самошников, 18, Омаров, 83