"Рубин" победил "Черноморец" в первом туре группового раунда Кубка России

В первом туре элитного группового этапа Кубка России победу казанской команду принес дубль Макарова.
Фото: "Бизнес Online"
Счет в матче открыли хозяева, на седьмой минуте результативный удар на свой счет записал Омаров. Еще до перерыва Казань отыгралась усилиями Бегича.

В начале второго тайма представители РПЛ забили два мяча с интервалом в десять минут: сначала отличился Хван Ин Бом, а затем Макаров.

Матюшенко в составе "Черноморца" сократил отставание до минимума, однако новороссийской команде не хватило сил, чтобы уйти от поражения. За несколько минут до финального свистка Макаров, воспользовавшись ошибкой в обороне соперника, оформил дубль.

Кубок России, 1 тур

"Черноморец" - "Рубин" 2:4

Голы: Омаров, 7, Матюшенко, 70 - Бегич, 26, Ин Бен, 52, Макаров, 62, 88


Черноморец: Аверкиев, Мустафин, Гришин, Омаров, Гараев, Антонов (Тимошенко, 71), Магомедов, Пацев (Панамарев, 71), Климов (Смыр, 82), Ахмедханов, Барцов (Матюшенко, 60)

Рубин: Медведев, Самошников, Старфельт, Бегич, Зотов, Тарасов, Йевтич (Зуев, 88), Ин Бём, Бакаев (Макаров, 61), Коновалов, Игнатьев (Косарев, 72)

Предупреждения: Самошников, 18, Омаров, 83

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Теги: Рубин Черноморец
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