"Рубин" победил "Черноморец" в первом туре группового раунда Кубка России

В начале второго тайма представители РПЛ забили два мяча с интервалом в десять минут: сначала отличился Хван Ин Бом, а затем Макаров.
Матюшенко в составе "Черноморца" сократил отставание до минимума, однако новороссийской команде не хватило сил, чтобы уйти от поражения. За несколько минут до финального свистка Макаров, воспользовавшись ошибкой в обороне соперника, оформил дубль.
Кубок России, 1 тур
"Черноморец" - "Рубин" 2:4
Голы: Омаров, 7, Матюшенко, 70 - Бегич, 26, Ин Бен, 52, Макаров, 62, 88
"Черноморец" - "Рубин" 2:4
Голы: Омаров, 7, Матюшенко, 70 - Бегич, 26, Ин Бен, 52, Макаров, 62, 88
Черноморец: Аверкиев, Мустафин, Гришин, Омаров, Гараев, Антонов (Тимошенко, 71), Магомедов, Пацев (Панамарев, 71), Климов (Смыр, 82), Ахмедханов, Барцов (Матюшенко, 60)
Рубин: Медведев, Самошников, Старфельт, Бегич, Зотов, Тарасов, Йевтич (Зуев, 88), Ин Бём, Бакаев (Макаров, 61), Коновалов, Игнатьев (Косарев, 72)
Предупреждения: Самошников, 18, Омаров, 83