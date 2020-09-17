По информации источника, клуб из Китая превзошел предложение "железнодорожников" по бразильскому форварду. Ранее сообщалось, что московский клуб готов заплатить за переход Тикиньо 9 млн евро, тогда как китайская команда предложила 10 млн.
Напомним, что контракт Соареша с "Порту" истекает через год. В минувшем сезоне чемпионата Португалии 29-летний нападающий провел 30 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 1 голевой пас.
Источник: A Bola
Клуб из Китая перебил предложение "Локомотива" по нападающему "Порту" Тикиньо
Китайский клуб, название которого не раскрывается, вступил в борьбу с "Локомотивом" за нападающего "Порту" Тикиньо Соареша.
Фото: ФК "Порту"
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