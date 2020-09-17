Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Вячеслав Короткин, в клубе надеются, что украинский футболист будет готов принять участие в игре со "Спартаком", которая пройдет 3 октября.
Также отмечается, что "Зенит" ищет игрока на позицию центрального защитника.
Ракицкий не сыграет с "Уралом" и "Уфой"
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий из-за повреждения пропустит матчи чемпионата России с "Уралом" и "Уфой".
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!