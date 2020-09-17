Сообщается, что московский клуб начал поиски нового тренера.
Сегодня "Динамо" в квалификации Лиги Европы потерпело поражение от тбилисского "Локомотива" со счетом 1:2 и завершило выступление в турнире.
В чемпионате России бело-голубые занимают 5-е место в турнирной таблице.
"Чемпионат"
Источник: "Динамо" начало поиски нового главного тренера
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков может быть отправлен в отставку.
Фото: ФК "Динамо"
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