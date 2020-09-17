— Сейчас после неудачного старта ситуация выправляется, по последним двум матчам видно, что команда в хорошем состоянии. Рассчитываем продолжить набирать очки и в ближайшем туре. Да, "Локомотив" — сильный соперник, один из наших лидеров последних лет, — рассказал функционер в интервью "Известиям".
Худяков считает, что на последние неудачи "Локомотива" и потерю ключевых футболистов не стоит обращать внимание, так как клуб продолжает оставаться сложным соперником.
После семи туров "Тамбов" занимает 12 строчку турнирной таблицы РПЛ с семью очками. "Локомотив" — 10-й с девятью очками.
Спортдиректор "Тамбова": рассчитываем набрать очки в матче с "Локомотивом"
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался о предстоящем матче команды с "Локомотивом".
Фото: ФК "Тамбов"
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