— Да не сильно. Можно зайти в интернет и посмотреть, какое у меня отчество, и понять, что у нас нет связи. Спрашивают, не сын ли я Александра Мостового? Ну как я могу быть его сыном? Зайди, посмотри, — рассказал футболист в эфире "Зенит ТВ".
Мостовой также отметил, что не против обменяться футболками с Александром Мостовым, но лично с бывшим футболистом он не знаком.
В текущем сезоне Андрей Мостовой отыграл шесть матчей в Тинькофф Российской Премьер-лиге, забил гол и отдал голевую передачу.
Андрей Мостовой: Ну как я могу быть сыном Александра Мостового? Зайди, посмотри в интернете отчество
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой рассказал, достают ли его вопросы о том, что экс-хавбек сборной России Александр Мостовой его отец.
Фото: ФК "Зенит"
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