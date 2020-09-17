Жена Кокорина заявила, что переболела коронавирусом

Дарья Валитова, жена нападающего "Спартака" Александра Кокорина рассказала, что переболела коронавирусом.
Фото: инстаграм Дарьи Валитовой
Девушка отвечала на вопросы подписчиков в инстаграме. У неё спросили, болела ли она коронавирусом.

— Да, и выработала достаточно хорошие антитела, — ответила Дарья.

29-летний Кокорин выступает за "Спартак" с лета текущего года, но старт сезона форвард пропустил из-за травмы.

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Теги: Спартак Кокорин Коронавирус
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