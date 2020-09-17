Сообщается, что у 21-летнего нападающего выявлен разрыв крестообразных связок колена. Футболист в ближайшее время пройдет повторное обследование.
Ранее сообщалось, что у Глушенкова подозрение на разрыв крестообразных связок.
Глушенков заключил контракт со "Спартаком" зимой 2019 года. Ранее он выступал за "Чертаново".
В текущем сезоне форвард провел 5 игр в РПЛ, но голов не забил.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: у Глушенкова выявлен разрыв крестообразных связок колена
Форвард "Спартака" Максим Глушенков может выбыть на долгий срок.
Фото: ФК "Спартак"
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