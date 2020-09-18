Напомним, встреча завершилась победой "быков" со счетом 7:2.
"Комментировать с нашей стороны особо нечего. На поле была только одна команда – "Краснодар". Особо ярко "Краснодар" показал себя во втором тайме, в первом тайме мы ещё как-то пытались противодействовать", - цитирует Гунько "Чемпионат".
"Химки" имеют в своем активе 3 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице. В следующем туре подмосковный клуб дома примет "Динамо". Матч пройдет 28 сентября.
"Краснодар" с 14 очками идет на 3-й строчке.
Гунько: на поле была только одна команда – "Краснодар"
Наставник "Химок" Дмитрий Гунько высказался о матче 8-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Фото: "Матч ТВ"
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