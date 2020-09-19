— "Зенит" сейчас — как "Спартак" при Романцеве или как хоккейный ЦСКА при Тихонове. У питерского клуба есть все, чтобы еще долгие годы находиться на пике, и если он не становится чемпионом при таком стартовом преимуществе над остальными, то проигрывает самому себе, — рассказал Сабитов в интервью "Спорт уик-энд".
Сабитов отметил, что сейчас питерский клуб отличается от всех в России по многим показателям. И по подбору игроков, и по инфраструктуре, и по финансовым возможностям и по многому другому.
В текущем сезоне "Зенит" идёт на первом месте турнирной таблицы чемпионата России с 16 очками после семи полных сыгранных туров.
Сабитов: "Зенит" сейчас — как "Спартак" при Романцеве
Тренер "Риги" Равиль Сабитов уверен, что "Зенит" обладает всем, чтобы долгое время быть на пике в России.
Фото: ФК "Локомотив"
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