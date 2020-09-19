Панюков: очень рад, что удалось забить именно "Зениту"

Нападающий "Урала" Андрей Панюков прокомментировал матч 8-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Урал"
Поединок в Екатеринбурга завершился внисью со счетом 1:1. Мяч в составе "Урала" забил Панюков.

"Довольны результатом, хорошо играли и счет закономерен. Очень рад, что удалось забить именно "Зениту", - сказал Панюков в эфире телеканала "Матч Премьер".

В текущем сезоне РПЛ 25-летний Панюков в составе "Урала" провел 6 матчей и забил 1 мяч.

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Теги: Урал Зенит Панюков
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