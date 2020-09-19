— Посмотрел фотографии в интернете – там офсайд. Момент был в Казани, когда мы забивали – у меня бутсы на 15 см опережали соперника, но там флажок подняли. А тут – полкорпуса, ну видно же, что вне игры. И вот что больше всего меня удивило – судья даже не пошел смотреть этот момент. А зачем тогда он нужен? Ну, или боковой пусть сходит посмотрит, раз он поднял, — рассказал футболист в интервью Metaratings.
Форвард добавил, что в момент гола, его показали на табло "Екатеринбург Арены". В этот момент они вместе с Бикфалви, который находился рядом, решили , что это офсайд. Панюков отмечает, что Карасёв не пошёл смотреть VAR, а просто слушает информацию в наушнике. В момент засчитывания гола нападающий был в шоке, так как он видел на табло, что был чистый офсайд.
Напомним, согласно правилам, главный арбитр матча не просматривает VAR на степень определения положения "вне игры". Арбитр может прибегнуть к помощи видеоарбитра лишь в определении пассивного или активного офсайда у одного из футболистов.
Панюков: что больше всего меня удивило – судья даже не пошел смотреть гол Дзюбы. А зачем тогда он нужен?
Нападающий "Урала" Андрей Панюков считает, что гол "Зенита" нельзя было засчитывать из-за офсайда.
Фото: ФК "Урал"
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