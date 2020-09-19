Артём Дзюба открыл счёт в матче, забив после прострела от Данила Кругового. Сначала главный арбитр встречи Сергей Карасёв отменил мяч, а затем, прислушавшись к ассистентам VAR, принял решение засчитать гол. Многие посчитали, что сделал это судья ошибочно.
— Про голы "Зенита" из офсайда. Есть простое решение. "Зениту" стоит вступить в любительскую лигу. 8х8 играют без офсайда. И - нет проблемы. Ну, кроме того, что мы подумаем, кем накрыть Дзюбу (варианты есть). Артем - чистый любитель. Ждем Зенит в Лиге-F. Эгриси в нетерпении! — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Ничья сохранила за питерским клубом первое место в чемпионате России с 17 очками. Идущий вторым "Сочи" имеет в своём активе 15 очков, но при этом игру в запасе.
"Там играют без офсайда". Уткин предложил "Зениту" вступить в любительскую лигу
Футбольный блогер Василий Уткин высказался о спорном голе "Зенита" в ворота "Урала" (1:1).
Фото: "Эгриси"
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