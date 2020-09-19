— Сейчас чувствую себя хорошо. Рад, что вернулся в строй, могу тренироваться и играть в полном объёме. На самом деле я очень рад за Ларссона и за Соболева. Хорошо, что у них получается забивать. Наша главная задача — помогать команде, — заявил аргентинец в интервью пресс-службе клуба.
Также Понсе добавил, что между нападающими в команде здоровая конкуренция, где никто не жадничает и, если у кого-то есть более выгодная позиция, ему непременно отдадут передачу.
Аргентинец считает, что если клуб победит "Рубин" в 8-м туре чемпионата России, то продолжит борьбу за чемпионство.
В текущем сезоне Понсе стал автором трёх голов в пяти матчах за "Спартак" в РПЛ.
Понсе: я очень рад за Ларссона и за Соболева. Хорошо, что у них получается забивать
Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе рассказал о конкуренции с Александром Соболевым и Джорданом Ларссоном.
Фото: ФК "Спартак"
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