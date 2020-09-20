Федотов: были близки к тому, чтобы уйти от поражения

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал матч 8-го тура РПЛ с "Арсеналом".

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Поединок в Туле закончился поражением "Сочи" со счетом 2:3, которое стало первым для южан в текущем сезоне.



"Мы не останавливались. После 2:3 играли и создавали моменты. Были близки к тому, чтобы уйти от поражения", - цитирует Федотова пресс-служба "Сочи".



"Сочи" занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.



В следующем туре подопечные Федотова сыграют на своем поле с "Краснодаром". Встреча состоится 26 сентября.