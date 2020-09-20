"Попов проходит послеоперационный курс реабилитации в Испании, в начале октября приедет к нам. Срок возвращения при крестообразных связках, как мы знаем, минимум полгода," - сказал Федотов.
Напомним, что Попов получил травму в матче 5-го тура РПЛ с "Тамбовом". У полузащитника был диагностирован разрыв связок колена, после чего он был прооперирован в Барселоне.
Сегодня "Сочи" на выезде проиграл "Арсеналу" со счетом 2:3, потерпев первое поражение в текущем сезоне РПЛ.
Источник: Чемпионат
Попов вернется в расположение "Сочи" в начале октября
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал о восстановлении полузащитника команда Ивелина Попова после операции.
Фото: ФК "Сочи"
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