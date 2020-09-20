Тедеско - о травме Глушенкова: полностью доверяем медицинскому штабу

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал травму полузащитника команды Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее стало известно, что хавбек порвал крестообразные связки колена. В ближайшее время он перенесёт операцию. Пока сроки восстановления футболиста неизвестны.

Травму игрок получил, выступая за молодёжную сборную России. Тедеско дал понять, что врачи московского клуба сделали всё возможное.

"Спартак" приложит все усилия, чтобы Глушенков восстановился как можно быстрее. Мы будем рядом с ним. То, что с ним случилось, следствие травмы в игре за молодёжную сборную. Наши врачи обследовали его, когда Максим вернулся из сборной. Они подтвердили диагноз, который вынесли медики в сборной. Я хочу сказать, что медицинский штаб у нас прекрасный, я им полностью доверяю", - цитирует Тедеско "Чемпионат".

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Теги: Тедеско Глушенков Спартак
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