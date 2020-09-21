Санкт-Петербургскому "Зениту" в октябре предстоит старт в групповом турнире Лиги чемпионов. В прошлом сезоне сине-бело-голубые впервые за свою историю выступления в еврокубках заняли в группе ЛЧ четвертое место и не вышли в евровесну, а в 1/8 финала "Зенит" в последний раз пробивался осенью 2015 года. В последних четырех матчах чемпионата РПЛ питерцы набрали всего 5 очков и не демонстрируют яркой игры.
Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что игрок ЦСКА Никола Влашич мог бы помочь "Зениту" в Лиге Чемпионов.
- Но как его заполучить? Придется платить большие деньги. И потом - я не слышал, чтобы Никола говорил о желании перейти в "Зенит". Насколько понимаю, Влашич нацелен на карьеру в Европе, - передает слова Орлова "Спорт-Экспресс".
Орлов: как заполучить Влашича? Придется платить большие деньги
Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о вариантах укрепления состава "Зенита".
Фото: rusfootball.ru
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!