Защитник Пискунов, который покинул "Ротор", присоединился к "Чайке"

Защитник Антон Пискунов, накануне покинувший "Ротор", присоединился к "Чайке".

Фото: инстаграм Пискунова

Пискунов выступал за волгоградскую команду с 2017 года. Он сыграл за "Ротор" 70 матчей и забил три гола. В нынешнем сезоне РПЛ 31-летний футболист провел 4 матча и получил 1 желтую карточку.



"Чайка" в нынешнем сезоне ФНЛ занимает 13-е место, имея в активе 15 очков.



Источник: сайт "Чайки"