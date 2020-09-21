Пискунов выступал за волгоградскую команду с 2017 года. Он сыграл за "Ротор" 70 матчей и забил три гола. В нынешнем сезоне РПЛ 31-летний футболист провел 4 матча и получил 1 желтую карточку.
"Чайка" в нынешнем сезоне ФНЛ занимает 13-е место, имея в активе 15 очков.
Источник: сайт "Чайки"
Защитник Пискунов, который покинул "Ротор", присоединился к "Чайке"
Защитник Антон Пискунов, накануне покинувший "Ротор", присоединился к "Чайке".
Фото: инстаграм Пискунова
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