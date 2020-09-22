Сообщается, что игрок недоволен действующим контрактом, который он получил ещё в 2018 году. С тех пор он не продлевался, Бакаев вырос в игрока основного состава, а его зарплата практически идентична суммам в "Спартаке-2".
Сейчас в "Спартаке" включён режим экономии: генеральный директор Шамиль Газизов не хочет переплачивать, но навряд ли клуб расстанется с игроком.
Именно из-за контракта представители футболиста предложили его услуги "Динамо", однако переговоров между клубами не было.
Источник: "СЭ".
Источник: представители Зелимхана Бакаева предложили его услуги московскому "Динамо"
Фото: ФК "Спартак"
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