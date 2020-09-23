Ранее о переносе игры, которая состоится 8 октября, сообщали отдельные источники. Эту информацию подтвердили соцсети сборной России.
Как сообщается, игра пройдёт в Москве.
Ранее матч должен был пройти в Швеции, он это оказалось невозможным из-за ситуации с коронавирусом в стране.
Источник: телеграм-канал сборной России.
В сборной России подтвердили перенос игры со Швецией в Москву
Товарищеский матч Россия — Швеция официально состоится в Москве.
Фото: УЕФА
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