— «Мне интересно было об этом прочитать, потому что я первый раз об этом слышу. Это слухи? Еще раз, я первый раз слышу об этом, — рассказал функционер в интервью Sport24.
27-летний полузащитник с лета текущего года является свободным агентом. Transfermarkt даже внёс россиянина в топ-3 самых дорогих свободных агентов в мире, после нападающего Эдинсона Кавани и полузащитника Марио Гётце. Кузяев оценивается в 8 млн евро.
Кузяев провёл в "Зените" 94 матча, забил 12 голов, отдал девять голевых передач, заработал 16 желтых и одну красную карточку.
Мещеряков — о слухах про Кузяева в "Локомотиве": я первый раз слышу об этом
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что клуб близок к подписанию полузащитника Далера Кузяева.
Фото: Василий Пономарёв/Sportbox
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!