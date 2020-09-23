Как сообщает источник, один из российских судей, узнав о том, что ему предстоит проверка на детекторе лжи, обратился к специалистам и получил консультации о том, как можно адаптировать свои ответы-реакции под нюансы проверки на полиграфе. Предполагается, что об этом поступке стало известно в РФС.
Напомним, что в этом сезоне проверку на полиграфе проходили 3 российских арбитра - Василий Казарцев, Алексей Еськов и Сергей Лапочкин. По результатам проверки Лапочкин и Казарцев продолжили свою деятельность в российском футболе, Еськов пока не получает назначений. Ранее сообщалось, что к арбитру возникли вопросы по работе на матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2019/2020 "Ростов" - "Уфа".
Источник: "РБ-Спорт"
Один из судей чемпионата России пытался перехитрить полиграф
Один из арбитров РПЛ, проходивших проверку на полиграфе, предварительно консультировался на тему того, как можно адаптировать ответы и реакции организма при тестировании.
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