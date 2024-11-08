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Широков - о паспорте РФ у Сантоса: я на миллион процентов уверен, что как только истечёт контракт, он сразу уедет из России

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Экс-игрок "Зенита" Роман Широков прокомментировал получение российского паспорта защитником "Зенита" Дугласом Сантосом.
Фото: ФК "Зенит"
- Я на миллион процентов уверен, что он здесь ни секунды не задержится, как только у него закончится контракт. Сколько футболистам давали российское гражданство? Только Гильерме в Москве живёт. Ари наездами бывает, а где остальные россияне? Лично я против выдачи гражданства, - передает слова Широкова "Матч ТВ".

Напомним, в прошлом месяце бразильский футболист получил российский паспорт и больше не будет считаться легионером в РПЛ.

30-летний футболист выступает за клуб с берегов Невы с 2019 года. За это время Сантос провел за "Зенит" 200 матчей, записал на свой счет семь голов и сделал 33 результативные передачи.

В этом сезоне Сантос выходил на поле в 14-ти матчах и сделал три ассиста на партнеров. "Зенит" с 33 баллами располагается на второй строчке в РПЛ, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет три очка.

Роман Широков Дуглас Сантос Зенит
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