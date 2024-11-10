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Бывший арбитр Федотов: гол "Краснодара" отменен верно

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Экс-рефери Игорь Федотов прокомментировал отмененный гол на последних минутах матча 15-го тура РПЛ между "Рубином" и "Краснодаром" (1:1).
Фото: скриншот трансляции "Матч ПРЕМЬЕР"
- Это называется опасное нападение. Игрок "Краснодара" высоко поднял ногу - и попал по голени соперника. Это фол и желтая карточка. Сперцян катился под мяч и поднимал ногу вверх. Это нельзя назвать игрой в мяч - он катился в безрассудной манере. VAR в лице Кукуяна правильно позвал Карасева, который момент не видел, так как обзор ему был перекрыт двумя игроками... Гол "Краснодара" отменен верно.

Программу 15-го тура российской Премьер-лиги завершала встреча между "Рубином" и "Краснодаром". Игра проходила на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани. Поединок завершился вничью со счетом 1:1. На матче работала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

Напомним, на 87-й минуте нападающий краснодарской команды Олакунле Олусегун поразил ворота казанцев, но его гол был отменен после того, как вмешался VAR. Мяч, который бы принес "быкам" победу, не был засчитан из-за нарушения полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Таким образом "Краснодар" набрал 37 очков и лишь на один балл опережает "Зенит", идущий на второй строчке в турнирной таблице.

Источник: "Чемпионат"

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