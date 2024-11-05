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Тюмень - Черноморец. 10 ноября 2024 17:00

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Стадион: Геолог
Тюмень

            
 Первая лига

18 тур
   
        

        
        
        	

	




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Тюмень Черноморец Первая лига

     
        
        





        

            
                
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