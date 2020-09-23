По информации источник, Новиков обвинил плохо сыгравшего немца в неудаче команды в матче Лиги Европы с тбилисским "Локомотивом" (1:2). Руководство клуба также недовольно Филиппом. Сообщается, что рассматривается вариант с арендой форварда или обменом на полузащитника "Штутгарта" Томми с доплатой со стороны немцев.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация об интересе "Динамо" к Эрику Томми.
Филипп перешел в "Динамо" прошлым летом из дортмундской "Боруссии" за 20 млн евро. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний нападающий провел 7 матчей и забил 1 гол с пенальти.
Источник: Metaratings
Источник: Новиков потребовал избавиться от Филиппа из-за конфликта с нападающим
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков потребовал у руководства клуба избавиться от нападающего Максимилиана Филиппа.
Фото: ФК "Динамо"
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