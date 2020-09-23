"Грех было не воспользоваться опытом Кикнадзе". Иванов — о создании рабочей группы по ТВ-правам

Президент "Урала" Григорий Иванов высказал своё мнение по созданию в РПЛ рабочей группы по ТВ-правам.

Фото: ФК "Урал"