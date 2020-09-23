— Мы хотим, чтобы телевизионные права давали больше денег. Для этого рабочую группу возглавит Василий Кикнадзе, который очень опытен в этом вопросе, который знает, как действовать с телевидением. Сам Василий Александрович назвал тех, с кем бы хотел работать в этой группе.
Это хорошие менеджеры, уверен, что это все будет выполнено качественно. Грех было не воспользоваться опытом Кикнадзе, — заявил функционер в интервью "РИА Новостям".
Иванов отметил, что все клубы хотят, чтобы ТВ-права продавались дороже. Он считает, что это не вина лиги, а просто так сложилось, что желающих принести в спорт несколько миллиардов не очень много. Иванов добавил, что рабочая группа и была создана для того, чтобы повысить привлекательность Тинькофф Российской Премьер-лиги.
Иванов также подтвердил, что клубы из середины и нижней части таблицы хотят делить заработанную сумма поровну, но против такого решения выступают команды топ-класса чемпионата России.
"Грех было не воспользоваться опытом Кикнадзе". Иванов — о создании рабочей группы по ТВ-правам
Президент "Урала" Григорий Иванов высказал своё мнение по созданию в РПЛ рабочей группы по ТВ-правам.
Фото: ФК "Урал"
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