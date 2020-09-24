— Юрий Палыч чаще использовал меня в опорной зоне. А Николич вернул на более привычную позицию — в центр обороны. Все-таки изначально я защитник. Поэтому с Марко мне комфортнее, — рассказал бразилец в интервью Sport24.
Мурило считает, что на седьмое место "Локомотива" не стоит обращать внимание, так как нужно дать время на сыгранность новых игроков.
23-летний Мурило выступает в "Локомотиве" с лета 2019 года. В текущем сезоне футболист провёл все восемь матчей в чемпионате России и забил гол.
Мурило рассказал, при Сёмине или Николиче ему работается комфортнее
Защитник "Локомотива" Мурило Серкейра объяснил, почему при новом наставнике Марко Николиче ему комфортнее, чем с Юрием Сёминым.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!