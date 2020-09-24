Как сообщает источник, футболист и итальянский гранд расторгнут контракт по обоюдному согласию.
В прошлом сезоне 33-летний немец сыграл лишь в 18 матчах из-за травм, отдав за это время одну голевую передачу.
Ранее интерес к Хедире приписывали со стороны российского "Зенита".
Источник: журналист Фабрицио Романо.
Источник: Хедира, который интересен "Зениту", расторгнет контракт с "Ювентусом"
Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира покинет команду.
Фото: Getty Images
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