Источник: Хедира, который интересен "Зениту", расторгнет контракт с "Ювентусом"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира покинет команду.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, футболист и итальянский гранд расторгнут контракт по обоюдному согласию.

В прошлом сезоне 33-летний немец сыграл лишь в 18 матчах из-за травм, отдав за это время одну голевую передачу.

Ранее интерес к Хедире приписывали со стороны российского "Зенита".

Источник: журналист Фабрицио Романо.

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Теги: Ювентус Зенит Хедира Серия А Российские трансферы
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