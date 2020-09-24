Рустам Мухтаров заменил Константина Шаламберидзе, который почувствовал недомогание. Правда, тест на коронавирус показал у судьи отрицательный результат.
"Зенит" после восьми туров делит со "Спартаком" первое место. У обоих коллективов по 17 очков, но у питерцев преимущество за счёт разницы мячей. "Уфа" — 14-я. Подопечные Вадима Евсеева за эти туры набрали пять очков.
Матч "Зенит" — "Уфа" состоится 26 сентября.
Источник: РФС.
Ассистент матча "Зенит" — "Уфа" заменён из-за недомогания с отрицательным тестом на коронавирус
Фото: refcenter.ru
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