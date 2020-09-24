— Идеальный клуб мне никто не предложит, мне нужно было сдвинуться с места. "Химки" — почему нет? Если повторить все заново, я все равно пошел бы в "Химки", — рассказал специалист в интервью Sports.ru
Гунько рассказал, что он получил не то, чего хотел. Он хотел команду РПЛ, реализацию идей. Он это получил, но ожидал других результатов.
Напомним, Гунько возглавил клуб летом, но после восьми туров был уволен с поста.
Гунько: если повторить все заново, я все равно пошел бы в "Химки"
Бывший наставник "Химок" Дмитрий Гунько рассказал, что вновь бы возглавил команду.
Фото: ФК "Химки"
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