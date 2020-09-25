"У Луценко мышечное повреждение. Пока сложно сказать, насколько он выбыл, но, скорее всего, на четыре или шесть недель. Может быть, больше, может быть, меньше, будем смотреть динамику", — сказал Резепов.
Напомним, что Луценко получил травму в матче 8-го тура РПЛ с "Сочи". Это уже второе повреждение нападающего в этом сезоне.
В текущем сезоне РПЛ 33-летний Луценко в составе тульской команды провел 6 матчей и забил 1 мяч.
Источник: Р-Спорт
Луценко пропустит около шести недель
Главный врач "Арсенал" Александр Резепов рассказал о сроках восстановления нападающего команды Евгения Луценко.
Фото: ФК "Арсенал"
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