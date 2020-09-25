"Ротору" засчитано техническое поражение в кубковом матче", - сказал глава комитета Артур Григорьянц.
Напомним, что "Ротор" не смог сыграть этот поединок из-за случаев заражения коронавирусом в команде.
Источник: ТАСС
"Ротору" засчитали техническое поражение за пропуск матча Кубка России
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение по игре Кубка России "Динамо" Ставрополь - "Ротор".
Фото: Эдгар Брещанов/Чемпионат
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