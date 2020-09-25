"Рады сообщить, что Амир переедет играть из Монпелье в Грозный. Большое уважение к людям из "Ахмата", которые тяжело работали, чтобы убедить игрока перейти из Франции в Россию", - приводит слова агента Sport24.
Адуев имеет российский паспорт, но с двух лет живет во Франции. В марте 2019 года получил дебютный вызов в молодежную сборную России. На счету хавбека 6 матчей в Юношеской лиги УЕФА в сезоне 2018/2019, в которых он отличился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Сайт transfermarkt.ru оценивает Адуева в 150 тысяч евро.
"Ахмат" после 8-и туров с 10 очками занимает 10 место в Российской Премьер-Лиге.
Российский полузащитник "Монпелье" Адуев перейдет в "Ахмат"
Адриан Алиай, агент российского полузащитника "Монпелье" Амира Адуева, сообщил, что его клиент переходит в "Ахмат".
Фото: ФК "Монпелье"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!