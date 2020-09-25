Российский полузащитник "Монпелье" Адуев перейдет в "Ахмат"

Адриан Алиай, агент российского полузащитника "Монпелье" Амира Адуева, сообщил, что его клиент переходит в "Ахмат".

Фото: ФК "Монпелье"