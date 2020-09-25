Московское "Динамо" показало бар-челлендж с участием Новикова (видео)
Пресс-служба московского "Динамо" опубликовала видео с тренировки клуба в преддверии матча 9-го тура РПЛ с "Химками".
Видео называется "Бар-челлендж с участием Новикова и баттл между Комличенко и Плиевым". На тренировке главный тренер "динамовцев" Кирилл Новиков посоревновался с подопечными в попадании мячом по перекладине. В ролике также показана индивидуальная тренировка Максимилиана Филиппа.
Встреча "Химок" и "Динамо" начнется 28 сентября в 19:00 по Москве на "Арене Химки". "Бело-голубые" после 8-и туров с 14 очками расположились на 6 строчке в чемпионате России. "Химки" же с 3 баллами занимают 15 место.
Источник: пресс-служба "Динамо"
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