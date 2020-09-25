"Матч состоится. Мы такого рода подарки не получаем. Прекрасно помним матч с "Оренбургом" в прошлом году, который был одним из самых сложных в сезоне. Готовимся к такой же сложной игре.
У нас Дюпин вернулся в общую группу, тренируется всю неделю. Есть всегда какие-то мелкие повреждения, но я надеюсь, что мы обойдемся без потерь.
Мы уже достаточно давно отталкиваемся от собственного построения игры, даже когда играем с большими командами, как "Спартак". Стараемся использовать те игровые модели, которые мы отрабатываем на тренировках. Так что особых сложностей при подготовке быть не должно", - сказал Слуцкий в интервью пресс-службе "Рубина".
Напомним, что предыдущие 2 игры "Ротора" в чемпионате России были отменены из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.
Встреча "Ротора" и "Рубина" в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет 27 сентября на "Волгоград Арене". Обслужит матч бригада Владислава Безбородова. Начало игры - в 19:00 по Москве.
Слуцкий - об игре с "Ротором": матч состоится. "Рубин" такого рода подарки не получает
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился эмоциями перед матчем 9-го тура РПЛ с "Ротором".
Фото: ФК "Рубин"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!