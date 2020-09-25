Как сообщает источник, английский клуб готов заплатить за 25-летнего француза 17,5 млн евро.
Ранее интерес к футболисту приписывали со стороны московского "Спартака".
В текущем сезоне Сиприен не выходил на поле в матчах чемпионата Франции. В прошлой кампании футболист провёл 24 матча, забил восемь голов и отдал пять голевых передач.
Источник: Foot Mercato.
Сиприен, который был интересен "Спартаку", ведет переговоры с "Астон Виллой"
Полузащитник "Ниццы" Вилан Сиприен может перейти в "Астон Виллу".
Фото: Getty Images
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