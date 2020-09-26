"Краснодар" в большинстве не сумел обыграть "Сочи"

Во втором тайме судья за вторую желтую карточку на 55 минуте удалил защитника хозяев Кирилла Заику, а через четыре минуты Сергей Петров счёт сравнял.
"Сочи" набрал 16 очко и догнал ЦСКА, идущий в турнирной таблице третьим. Правда, армейцы имеют на игру в запасе и лучшую разницу мячей. "Краснодар" — пятый. У коллектива Мурада Мусаева 15 очков.
Чемпионат России, 9 тур
"Сочи" 1:1 — "Краснодар"
Голы: Нобоа, 6 (пен.) - Петров, 60
"Сочи" 1:1 — "Краснодар"
Голы: Нобоа, 6 (пен.) - Петров, 60
"Сочи": Джанаев, Терехов, Мевля, Маммана, Набиуллин, Заика, Бурмистров (Д.Пруцев, 78), Жоаозиньо (Миладинович, 61), Нобоа, Юсупов, Заболотный (Е.Пруцев, 78)
"Краснодар": Сафонов, Смольников, Мартынович, Петров (Кутовой, 81), Кабелла, Уткин, де Вильена (Рамирес, 57), Классон, Олссон (Газинский, 46), Панталеан, Берг (Сулейманов, 75)
Предупреждения: Петров, 5, Олссон, 18, Заболотный, 31, Юсупов, 45+2, Нобоа, 48, Заика, 54, Терехов, 84
Удаление: Заика, 55