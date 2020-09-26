"Краснодар" в большинстве не сумел обыграть "Сочи"

"Сочи" и "Краснодар" не выявили победителя в матче 9-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Счёт в матче на пятой минуте открыл Кристиан Нобоа, который реализовав пенальти, забил свой седьмой матч в чемпионате.

Во втором тайме судья за вторую желтую карточку на 55 минуте удалил защитника хозяев Кирилла Заику, а через четыре минуты Сергей Петров счёт сравнял.

"Сочи" набрал 16 очко и догнал ЦСКА, идущий в турнирной таблице третьим. Правда, армейцы имеют на игру в запасе и лучшую разницу мячей. "Краснодар" — пятый. У коллектива Мурада Мусаева 15 очков.

Чемпионат России, 9 тур

"Сочи" 1:1 — "Краснодар"

Голы: Нобоа, 6 (пен.) - Петров, 60


"Сочи": Джанаев, Терехов, Мевля, Маммана, Набиуллин, Заика, Бурмистров (Д.Пруцев, 78), Жоаозиньо (Миладинович, 61), Нобоа, Юсупов, Заболотный (Е.Пруцев, 78)

"Краснодар": Сафонов, Смольников, Мартынович, Петров (Кутовой, 81), Кабелла, Уткин, де Вильена (Рамирес, 57), Классон, Олссон (Газинский, 46), Панталеан, Берг (Сулейманов, 75)

Предупреждения: Петров, 5, Олссон, 18, Заболотный, 31, Юсупов, 45+2, Нобоа, 48, Заика, 54, Терехов, 84

Удаление: Заика, 55

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Сочи Краснодар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Футболисты "Спартака" устроили коридор для вернувшегося Жиго (видео)
"Кто бы что ни говорил, это самое большое противостояние в России". Дзюба — о матче со "Спартаком" 7
"Наши форварды сегодня были в ударе". Семак опубликовал фото с раздевалки после победы над "Уфой" 1
"Краснодар" в большинстве не сумел обыграть "Сочи" 8
"На пенсию заработал, старый". Ребров поздравил Ещенко со 100 матчами за "Спартак" (видео) 1
"Челси" отыгрался с "Вест Бромвичем", проигрывая 0:3 после первого тайма
Головин пропускает третий матч "Монако" в Лиге 1 подряд из-за травмы
Медведев: это не победа на классе. У нас был серьёзный разговор после матчей, когда мы потеряли семь очков 4
Семак: не хочется брать кого-либо в центр обороны, будем рассчитывать на молодежь 2
Газизов: Хюсай? Я не буду рекламировать игроков других команд 1
Дзюба догнал Аршавина в списке лучших бомбардиров в истории "Зенита" 3
Семак заявил, что хотел бы видеть Кузяева в "Зените" 2
Гендиректор "Зенита": надеюсь, все травмированные игроки вернутся в строй к матчу со "Спартаком" 6
Евсеев: такое поражение может стать последним 4
Дзюба: ждем с нетерпением игру со "Спартаком" 19
Александр Мостовой: не солидно так прыгать и бегать главному тренеру "Спартака" 23
Семак: возможно, у Азмуна повреждение связок колена 4
Червиченко: не могу сказать, что питерцы выглядят сегодня сильнее "красно-белых" 7
Руководство "Уфы": посмотрим еще несколько туров, а потом уже будем делать выводы по Евсееву 2
"Сочи" - "Краснодар". Заболотный и Жоаозиньо в стартовом составе
"Спартак" выдал лучший старт в РПЛ за последние семь лет 8
Евсеев: не буду сваливать на игроков, виноват я 8
Хет-трик Дзюбы и дубль Азмуна уничтожили "Уфу". Следующий в очереди - "Спартак" 9
"Зенит" разгромил "Уфу" и вернулся на первое место. Травмы перед "Спартаком" получили Ловрен, Малком и Азмун 47
Азмун получил травму в матче с "Уфой". Его увезли с поля на электромобиле 2
"Аталанта" на выезде разгромила "Торино"
Лучшая оборона против лучшей атаки и вероятный рекорд "Оренбурга". Анонс 12-го тура ФНЛ
Малком не смог доиграть матч с "Уфой" из-за травмы
Газизов оценил игру Кокорина 2
Камилов: тяжело, "Зенит" нас чуть прихватил
Все новости