"У нас есть вакансия в нападении. Будет время (во время паузы на игры сборных), может, кто-то присоединится. Возможно, это будет не единственная позиция, которую закроем. Точно будет пара новичков", - цитирует Рубашко ТАСС.
Напомним, что в летнее трансферное окно состав "Сочи" уже пополнили полузащитники Данил Пруцев, Ивелин Попов, Жоаозиньо, Артур Юсупов, защитники Тимофей Маргасов, Эммануэль Маммана (аренда), Сергей Терехов (аренда) и нападающий Александр Руденко (аренда).
После 9-и туров "сочинцы" с 16 очками занимают 4 место в Российской Премьер-Лиге. Следующий матч в чемпионате России "Сочи" проведут дома 4 октября с "Ростовом". Начало матча - в 16:30 по Москве.
Гендиректор "Сочи": у клуба точно будет пара новичков
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о целях клуба на текущее трансферное окно.
Фото: ФК "Сочи"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!